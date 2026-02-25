Simbabwe verhängt Exportstopp für Rohmineralien und Lithiumkonzentrat

HARARE (dpa-AFX) - Simbabwe verhängt einen sofortigen Exportstopp für Rohmineralien und Lithiumkonzentrat. Das kündigte Bergbauminister Polite Kambamura vor Journalisten in der Hauptstadt Harare an. "Bis auf Weiteres gilt der Exportstopp für alle Mineralien, die sich derzeit im Transit befinden", sagte er. Mit diesen Maßnahmen solle die Transparenz im Mineraliensektor verbessert, die Weiterverarbeitung gefördert und damit die Wertschöpfung in Simbabwe vergrößert werden.

Kritiker warfen der Regierung bisher vor, chinesischen Investoren den Export von Rohlithium nach China zu erlauben, statt es im Land zu verarbeiten. Lithium wird vor allem für Batterien von Elektroautos und mobilen Geräten benötigt.

Simbabwe verfügt über große Vorkommen an Gold, Lithium, Platin und Diamanten. Ende 2023 gab das Land die Entdeckung von Erdgas nahe der nördlichen Grenze zu Mosambik und Sambia bekannt./czy/fm/DP/mis