SNB-Chef: US-Zölle belasten jede vierte Schweizer Firma

Reuters · Uhr
Zürich, ⁠24. Feb (Reuters) - Die US-Zölle belasten einer Umfrage der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zufolge rund jedes vierte Unternehmen ‌in dem Land.

Fast jede zehnte Firma spüre sogar deutlich negative Auswirkungen, ⁠sagte ⁠SNB-Präsident Martin Schlegel am Dienstag in Zürich. Dies gelte vor allem für den Maschinenbau. Einige Unternehmen hätten ‌bereits begonnen, Teile ihrer ‌Fertigung in die USA oder in Länder mit niedrigeren ⁠Zöllen zu verlagern. Viele Firmen hätten ‌jedoch noch ⁠nicht über Maßnahmen entschieden. Schlegel erklärte, die Zölle und die damit verbundene Unsicherheit drückten ‌zwar ⁠auf das weltweite Wachstum. ⁠Viele Wirtschaftsbereiche hätten sich aber als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet.

(Bericht von John Revill; Bearbeitet von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

