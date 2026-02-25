SNB-Chef: US-Zölle belasten jede vierte Schweizer Firma

Zürich, ⁠24. Feb (Reuters) - Die US-Zölle belasten einer Umfrage der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zufolge rund jedes vierte Unternehmen ‌in dem Land.

Fast jede zehnte Firma spüre sogar deutlich negative Auswirkungen, ⁠sagte ⁠SNB-Präsident Martin Schlegel am Dienstag in Zürich. Dies gelte vor allem für den Maschinenbau. Einige Unternehmen hätten ‌bereits begonnen, Teile ihrer ‌Fertigung in die USA oder in Länder mit niedrigeren ⁠Zöllen zu verlagern. Viele Firmen hätten ‌jedoch noch ⁠nicht über Maßnahmen entschieden. Schlegel erklärte, die Zölle und die damit verbundene Unsicherheit drückten ‌zwar ⁠auf das weltweite Wachstum. ⁠Viele Wirtschaftsbereiche hätten sich aber als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet.

