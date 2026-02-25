SNB-Chef: US-Zölle belasten jede vierte Schweizer Firma
Zürich, 24. Feb (Reuters) - Die US-Zölle belasten einer Umfrage der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zufolge rund jedes vierte Unternehmen in dem Land.
Fast jede zehnte Firma spüre sogar deutlich negative Auswirkungen, sagte SNB-Präsident Martin Schlegel am Dienstag in Zürich. Dies gelte vor allem für den Maschinenbau. Einige Unternehmen hätten bereits begonnen, Teile ihrer Fertigung in die USA oder in Länder mit niedrigeren Zöllen zu verlagern. Viele Firmen hätten jedoch noch nicht über Maßnahmen entschieden. Schlegel erklärte, die Zölle und die damit verbundene Unsicherheit drückten zwar auf das weltweite Wachstum. Viele Wirtschaftsbereiche hätten sich aber als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet.
