Spahn: Staatliche Förderung für Heizungswechsel bleibt unverändert

Berlin, 25. ⁠Feb (Reuters) - Die staatliche Förderung beim Wechsel auf klimafreundliche Heizungen soll laut Unionsfraktionschef Jens Spahn wie bisher geplant fortgesetzt werden.

Hier werde es keine Änderungen geben, sagte der CDU-Politiker am ‌Mittwoch in der ARD. Es werde 2029 auch ausreichend Biogase geben, damit die Pläne von Union und SPD ⁠für ein ⁠neues Heizungsgesetz umgesetzt werden könnten.

Spahn betonte, die Koalition wolle einen neuen Schwerpunkt setzen: "Der Heizungskeller ist wieder Privatsache." Dies sei wichtig, um wieder mehr Akzeptanz für Klimaschutz zu bekommen. Das habe das bisherige Gesetz des ‌früheren Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) nicht geschafft. ‌Die Leute bekämen wieder mehr Freiheiten bei der Heizungsauswahl, so Spahn. Freie Entscheidungen seien wichtig für die Akzeptanz. Es würden ⁠sich auch so viele Bürger für Wärmepumpen entscheiden.

Die schwarz-rote ‌Koalition hat sich nach monatelangen ⁠Verhandlungen auf Eckpunkte für ein neues Heizungsgesetz verständigt. Die umstrittene Vorgabe, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, ‌entfällt. Auch Gas- und ⁠Ölheizungen bleiben damit möglich. "Voraussetzung ist, ⁠dass diese ab 1.1.2029 einen zunehmenden Anteil CO2-neutraler Brennstoffe nutzen", so die Koalition. Bei der sogenannten "Bio-Treppe" soll zunächst eine Mindestquote von zehn Prozent gelten. Sie soll dann schrittweise ansteigen. Der genaue Pfad muss noch festgelegt werden. Spahn hält die Beimischung von Biogasen für Heizungsbesitzer für bezahlbar.

