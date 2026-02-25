TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen 06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen 08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen 08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen 10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen 10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung 10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung 11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen 17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen 18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SAP, Geschäftsbericht BEL: Argenx, Jahreszahlen IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Intuit, Q2-Zahlen USA: Adtran, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: Autodesk, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge 09:30 DEU: HDE-Pressegespräch zur Tarifrunde im Einzelhandel, Berlin 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

