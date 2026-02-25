Trading-Strategien einfach umgesetzt: Der Friday Gold Rush

Gold Strategie für Freitag: Die Friday Gold Rush im Überblick

Die Friday Gold Rush Strategie ist ein regelbasierter Ansatz im Gold Trading, der gezielt wiederkehrende Marktbewegungen zum Wochenschluss nutzt. Statt emotionaler Entscheidungen oder hektischem Intraday-Handel basiert diese Strategie auf klar definierten Regeln, festen Zeitpunkten und strukturierter Umsetzung.

Im Goldmarkt kommt es besonders am Freitag häufig zu erhöhten Bewegungen. Institutionelle Marktteilnehmer passen Positionen an, reduzieren Risiken oder sichern Gewinne vor dem Wochenende. Genau diesen sogenannten Freitag-Effekt im Gold macht sich die Strategie zunutze.

Das Konzept ist bewusst einfach gehalten: Ein Einstieg am Donnerstagabend, ein Ausstieg nach 24 Stunden – kein Nachjustieren, kein Bauchgefühl, sondern systematisches Trading im Gold-Future oder Gold-CFD.

Die Friday Gold Rush Strategie eignet sich besonders für Trader, die:

strukturiert handeln möchten wenig Zeit für tägliche Marktbeobachtung haben regelbasiertes Gold Trading bevorzugen

