Trump: Unsere Nation ist größer, besser, reicher

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich zu Beginn seiner Rede zur Lage der Nation selbst gelobt. "Unsere Nation ist zurück - größer, besser, reicher und stärker als jemals zuvor", sagte er vor beiden Parlamentskammern im Kapitol in Washington. "Das ist das goldene Zeitalter von Amerika", sagte er mit Blick auf Errungenschaften seiner Regierung.

Trumps zweite Amtszeit als 47. Präsident der Vereinigten Staaten begann vor gut einem Jahr. Zuletzt war der 79-Jährige innenpolitisch zunehmend unter Druck geraten - sowohl wegen seiner aggressiven Zollpolitik als auch wegen seiner Abschiebe-Politik mit brutalen Razzien.

Im November stehen zudem die wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress an. Dabei könnten Trumps Republikaner ihre hauchdünne Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus verlieren./rin/DP/zb

