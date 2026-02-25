US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,04 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch die Erholung an den Aktienmärkten. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede von US-Präsident Donald Trump an die Nation keine neuen Hiobsbotschaften. Die als sicher geltenden Staatsanleihen waren weniger gefragt.

Ansonsten gab es wenige Impulse. Wichtige Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht./jsl/he