Wadephul begrüßt neue Iran-Verhandlungen in Genf

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat die an diesem Donnerstag in Genf geplante Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran begrüßt. "Jeder diplomatische Versuch, der unternommen wird, eine militärische Eskalation zu vermeiden, ist richtig und ist notwendig und hat die Unterstützung der Bundesregierung", sagte der CDU-Politiker in Berlin bei einem Treffen mit seinem belgischen Kollegen Maxime Prévot.

Es gehe darum, zu verhindern, dass es eine Nuklearwaffe in den Händen des Mullah-Regimes gebe, dessen ballistisches Raketenprogramm zu stoppen und die destabilisierende Regionalpolitik Teherans einzugrenzen, sagte Wadephul. "Wenn Teheran die Lage nüchtern analysiert, dann sollte es erkennen, dass es in diesen drei Bereichen auf die USA zugehen sollte." Er blicke gespannt nach Genf "und hoffe sehr, dass die Verhandlungen dort von Erfolg gekrönt sind".

Belgiens Minister: Destabilisierende Rolle Teherans verhindern

Prévot sagte, es müsse verhindert werden, dass der Iran weiterhin eine destabilisierende Rolle in der Region spiele mit gravierenden Effekten für alle dort lebenden Völker. Es sei richtig gewesen, dass die EU kräftig reagiert habe, indem sie die iranischen Revolutionsgarden - Teherans Elitestreitmacht - kürzlich wegen ihres grausamen Vorgehens gegen regierungskritische Proteste als Terrororganisation eingestuft habe./bk/DP/jha