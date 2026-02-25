WMF-Eigentümer SEB streicht bis zu 2100 Arbeitsplätze

Danzig, 25. ⁠Feb (Reuters) - Der französische Hausgerätekonzern SEB will in diesem und im nächsten Jahr bis zu 2100 Arbeitsplätze abbauen, davon 1400 in Europa.

Der Eigentümer von Marken wie WMF, Rowenta, Tefal, Moulinex und Krups ‌beschäftigt weltweit 32.000 Mitarbeiter. SEB will unter anderem damit die Kosten um 200 Millionen Euro senken, wie das Unternehmen ⁠am ⁠Mittwoch in Ecully bei Lyon mitteilte. Auch im Einkauf und bei den laufenden Kosten will SEB der Mitteilung zufolge sparen. Der Stellenabbau werde zunächst aber Kosten von 200 bis 250 Millionen verursachen, für die in diesem Jahr entsprechende ‌Rückstellungen verbucht werden sollen.

Die Pläne trieben ‌die SEB-Aktie am Mittwoch in Paris um elf Prozent nach oben.

SEB hatte im vergangenen Jahr zweimal seine Umsatz- und Gewinnziele zurücknehmen ⁠müssen und dabei auf die schwächere Nachfrage in Europa sowie ‌eine abwartende Haltung von Kunden ⁠in den USA verwiesen. Letztlich schrumpfte das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft bei SEB 2025 um 25 Prozent auf 601 Millionen Euro. "Das Jahr 2025 hat ‌die Anfälligkeit des Geschäftsmodells ⁠offengelegt: eine starre Kostenbasis, mangelnde ⁠Ambitionen und ineffektives Marketing", kommentierten Analysten von TP ICAP Midcap. Im laufenden Jahr soll der operative Gewinn wieder zulegen.

Der Nettogewinn lag 2025 bei 245 Millionen Euro, der Umsatz bei 8,17 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine stabile Dividende von 2,80 Euro je Aktie erhalten.

