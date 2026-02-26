Aixtron erwartet auch 2026 Umsatzeinbußen – Dividende unverändert

(Reuters) - Eine maue Nachfrage hat dem für die Chipindustrie produzierenden Anlagenbauer Aixtron 2025 wie erwartet Einbußen eingebrockt. Auch im laufenden ‌Jahr rechnet der Vorstand mit einem Umsatzrückgang, nachdem sich der Auftragseingang auf 544,3 (Vorjahr: 596,4) ⁠Millionen ⁠Euro reduziert hatte, wie Aixtron am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz sank 2025 um zwölf Prozent auf 556,6 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) ging um 24 Prozent auf ‌100,3 Millionen Euro zurück. ‌Die Aktionäre sollen dennoch eine unveränderte Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten.

Für 2026 stellte ⁠Aixtron einen Umsatz von rund 520 Millionen ‌Euro in einer ⁠Spanne von plus/minus 30 Millionen Euro in Aussicht. Die Ebit-Marge soll zwischen 16 und 19 (18) Prozent liegen. Das Unternehmen ‌erwartet eine ⁠anhaltende Nachfrageschwäche, insbesondere bei Anlagen ⁠für Leistungselektronik aus Siliziumkarbid (SiC), während das stärkste Wachstum in der Optoelektronik erwartet wird. "Unsere langfristigen Wachstumstreiber – KI-Infrastruktur, erneuerbare Energien und Elektromobilität – bleiben unverändert intakt", sagte Vorstandschef Felix Grawert.