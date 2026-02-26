IT-Dienstleister

Adesso-Aktienkurs zieht zweistellig an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Die Aktien des IT-Dienstleisters Adesso haben am Donnerstag nach Quartalszahlen ihre jüngste Talfahrt erst einmal beendet. Nachdem sie gleich nach dem Auftakt um über ein Fünftel hochgesprungen waren, blieb zuletzt noch ein Plus von rund zehn Prozent.

Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einer starken Margenentwicklung im Schlussquartal. Den Sorgen vor einer Bedrohung der Geschäftsmodelle durch Künstliche Intelligenz könne sich der Sektor aber weiterhin nicht entziehen./ajx/mis

