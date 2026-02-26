AKTIE IM FOKUS: Atoss auf Erholungskurs vom Dreijahrestief - Konzernchef kauft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das jüngste Dreijahrestief verleitet Anleger von Atoss Software neuerdings zum Zugreifen. Den Anstoß dazu gab der Vorstandschef und Firmengründer Andreas Obereder, der zuletzt im großen Stil Aktien des eigenen Unternehmens gekauft hat. Am Mittwoch gab es entsprechende Mitteilungen und am Donnerstag wurde nachgelegt. Dies trieb den Kurs, der am Vortag im Verlauf schon angezogen hatte, am Donnerstag nochmals um mehr als vier Prozent auf 87,10 Euro nach oben.

Am Montag hatten die Aktien knapp unter 80 Euro ein Tief seit März 2023 erreicht, dem sie am Vortag vor den ersten Mitteilungen zu Obereders Käufen noch nahestanden. Seit dem Vortagstief von 80,20 Euro hat der Atoss-Kurs bis zuletzt 8,6 Prozent zugelegt.

Aus den Mitteilungen vom Mittwoch ging hervor, dass Aktien im Wert von knapp 6,8 Millionen Euro erworben wurden. Am Donnerstag erhöhte sich Obereders Volumen dann in einer weiteren Mitteilung um Aktien im Wert von gut 810.000 Euro./tih/jha/

ATOSS Software

