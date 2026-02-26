Aktien Asien: Weitere Rekorde nach Nvidia-Zahlen - China schwächelt

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Börsen in Japan, Australien und Südkorea haben am Donnerstag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Auch insgesamt war die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten überwiegend freundlich. In China und der Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings dominierten Verluste.

Die positiven Impulse kamen vor allem aus den USA. Dort hatten die wichtigsten Indizes ihre Erholung vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen von Nvidia fortgesetzt. Nachbörslich lieferte die KI-Koryphäe dann zwar, denn mit dem Schlussquartal 2025/26 setzte Nvidia nochmals eins drauf und meldete das bislang beste Quartal in der Unternehmensgeschichte.

Die Freude über den 14. Gewinnanstieg in Folge sowie über die besser als erwartet ausgefallene Umsatzprognose für das erste Geschäftsquartal blieb aber teils gedämpft. Zwischenzeitlich zeichneten sich für Donnerstag Verluste für das Papier ab, zuletzt dann aber wieder Gewinne. Die Zahlen reichten nach Einschätzung von Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners nicht aus, um die uneingeschränkte Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz (KI) zurückzubringen.

Mit Blick auf die Anleger in Asien allerdings behielt aber wohl Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management zunächst weiter recht: Anstatt die negativen Folgen von KI für viele Bereiche der Wirtschaft zu diskutieren, konzentriere man sich in Asien allgemein mehr auf die Investitionen in die benötigte Infrastruktur.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher mit 58.753,39 Punkten. Im Fokus der Anleger stand nicht zuletzt Toyota Motor . Toyota strebt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters eine Verringerung strategischer Beteiligungen im Wert von rund 3 Billionen Yen (16 Mrd Euro) an, die Banken und anderen Finanzinstitute an dem Autobauer halten. Toyota strebe diesen Verkauf voraussichtlich noch in diesem Jahr an, es sei aber auch möglich, dass der Plan ganz verworfen werde, hieß es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Ein Sprecher von Toyota Motor lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht Reuters gegenüber ab.

Aus Sicht der Corporate Governance, einer guten Unternehmensführung, sei diese Nachricht positiv, sagte ein Experte. Toyotas Plan falle zudem mit der geplanten Überarbeitung des japanischen Corporate-Governance-Kodex in diesem Jahr zusammen, sodass der Autobauer von den positiven Auswirkungen profitieren dürfte. Die Aktie legte um 1,5 Prozent zu.

Der australische ASX lag wie der Nikkei ebenfalls moderat im Plus. Derweil ging es in Südkorea, wo die dortige Zentralbank den Leitzins bei 2,50 Prozent beibehielt, sehr deutlich weiter nach oben.

Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab unterdessen zuletzt um 0,2 Prozent auf 4.727 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong büßte zugleich 1,1 Prozent auf 26.450 Punkte ein./ck/mis