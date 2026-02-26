Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Deutliche Kursverluste von Nvidia trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag belastet. Die Standardwerte an der Wall Street tendierten - ungeachtet größerer Kursschwankungen einzelner Aktien - hingegen stabil. In der zweiten Sitzungshälfte bewegten sich die Leitindizes kaum noch.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 49.499,20 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,54 Prozent auf 6.908,86 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,16 Prozent auf 25.034,37 Punkte abwärts./edh/he

