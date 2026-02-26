Wall Street eröffnet ohne klare Richtung

Trotz starker Quartalszahlen vom KI-Champion Nvidia haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag keine klare Richtung eingeschlagen. Die Aktien des wohl weltweit wichtigsten Halbleiterkonzerns sackten zuletzt um 3,9 Prozent ab, nachdem sie im vorbörslichen Handel noch moderat zugelegt hatten.

Die Anleger zeigen sich vorsichtig, nachdem die weltweit bedeutendsten Börsen - angetrieben vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) - von Rekord zu Rekord geeilt waren. Hinzu kommen nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA die weiterhin schwelenden Zoll-Unsicherheiten, da US-Präsident Donald Trump umgehend alternative Maßnahmen angekündigt hatte. Der Ausgang der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist ebenfalls ungewiss. Im schlimmsten Fall könnte ein Angriff der Vereinigten Staaten folgen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 49.630 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank hingegen um 0,4 Prozent auf 6.922 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,7 Prozent auf 25.150 Punkte abwärts.