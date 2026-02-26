Allianz mit Rekordgewinn - Dividende steigt kräftig

München, 26. ⁠Feb (Reuters) - Die Allianz eilt von Rekord zu Rekord. Das operative Ergebnis stieg im vergangenen Jahr um acht Prozent auf 17,4 Milliarden Euro und war damit so hoch wie nie, wie Deutschlands größter Versicherungskonzern am Donnerstag in München mitteilte. Der Wert liegt am oberen Ende der ‌zuletzt auf 17,0 bis 17,5 Milliarden Euro erhöhten Zielspanne. Die Allianz erfüllte damit die Erwartungen der Analysten. Das Geschäftsvolumen - die Summe aus Versicherungsprämien und Fondsgebühren - kletterte ebenfalls ⁠um acht Prozent ⁠auf 186,9 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein bereinigter Gewinn von 11,11 Milliarden Euro, der auch vom Verkauf einer Italien-Tochter an den ehemaligen Partner UniCredit begünstigt war.

Die Dividende soll auf 17,10 (2024: 15,40) Euro je Aktie steigen - auch das hatten die Analysten bereits erwartet. Am Mittwochabend hatte die Allianz zudem ihr nächstes Aktienrückkaufprogramm über 2,5 ‌Milliarden Euro angekündigt, das größte seit 2017.

"Wir hatten einen ‌ausgezeichneten Start in unseren neuen Strategiezyklus", sagte Finanzvorständin Claire-Marie Coste-Lepoutre. "Unsere Performance unterstreicht die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells." Die Solvenzquote - ein Maßstab für die finanzielle Stärke - erhöhte sich trotz der höheren ⁠Ausschüttungen auf 218 von 209 Prozent und lag damit über den Analystenschätzungen.

Das Ergebnisziel für das ‌laufende Jahr setzt, wie bei der Allianz ⁠üblich, auf dem im Vorjahr erwirtschafteten operativen Gewinn auf. Der Versicherer prognostiziert 17,4 Milliarden Euro plus/minus eine Milliarde.

Ergebnistreiber war 2025 einmal mehr die Sachversicherung, in der die Allianz mit 9,0 (7,9) Milliarden Euro eine Milliarde mehr verdiente als erwartet ‌und die mehr als die Hälfte zum ⁠operativen Gewinn beitrug. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich ⁠auf 92,2 (93,4) Prozent, wobei die Allianz nicht nur von geringen Naturkatastrophen-Schäden profitierte, sondern auch von einer niedrigeren Kostenquote. In der Lebens- und Krankenversicherung blieb die Marge im Neugeschäft stabil bei 5,7 Prozent, das operative Ergebnis legte leicht zu.

Kräftige Zuwächse verzeichnete die Allianz im Asset Management: Den Fonds von Pimco und Allianz Global Investors flossen im vergangenen Jahr 139 Milliarden Euro frische Mittel zu. Dazu kamen positive Markteffekte, sodass das für Dritte verwaltete Vermögen trotz des schwachen Dollar zum Jahresende auf den ⁠Rekordwert von 1,99 (1,92) Billionen Euro wuchs.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)