ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hensoldt auf 'Equal Weight' - Ziel 97 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMT
