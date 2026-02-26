ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hensoldt auf 'Equal Weight' - Ziel 97 Euro

Rüstung
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMT

Hensoldt
Barclays
BARCLAYS ADR

