ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Diageo auf 2310 Pence - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2310 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten sehr negativ auf die Umsatzenttäuschung, den reduzierten Ausblick und den Dividenden-Rücksetzer reagiert, schrieb Laurence Whyatt am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Gute Gewinne und Ergebnisstabilität seien dabei allerdings übersehen worden. Whyatt hält die Kursreaktion für übertrieben./ag/bek

