ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick auf 2026 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag nach den Zahlen. Er hob zudem eine ermutigende Belebung in Deutschland hervor./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:06 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
T-Mobile US ist der TreiberTelekom mit starken Zahlen und optimistischem Ausblickheute, 08:12 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDaxDas sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBodenbildung abgeschlossen: Comeback-Chance bei diesem Dax-Titelgestern, 14:55 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista