ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Eon auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 17,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon nach Zahlen für 2025 von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen". Die Ausweitung der Investitionen und die Ziele fu?r 2030 entsprächen "nur" den Erwartungen und seien in den deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen bereits u?ber Gebu?hr eingepreist, argumentierte Werner Eisenmann am Donnerstag. Auch eine mögliche, aber unsichere Erhöhung der Ziele bei besseren Regulierungsbedingungen ist seines Erachtens in der Aktienkursentwicklung bereits reflektiert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EON

Das könnte dich auch interessieren

Eon, RWE und Wettbewerber gefragt
Europäische Versorgeraktien klettern deutlich - Weltlage bleibt unsicher24. Feb. · dpa-AFX
Europäische Versorgeraktien klettern deutlich - Weltlage bleibt unsicher
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDax
Das sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News