ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
