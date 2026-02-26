ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom

Das könnte dich auch interessieren

T-Mobile US ist der Treiber
Telekom mit starken Zahlen und optimistischem Ausblickheute, 08:12 Uhr · Reuters
Telekom mit starken Zahlen und optimistischem Ausblick
Eon, RWE und Wettbewerber gefragt
Europäische Versorgeraktien klettern deutlich - Weltlage bleibt unsicher24. Feb. · dpa-AFX
Europäische Versorgeraktien klettern deutlich - Weltlage bleibt unsicher
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDax
Das sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News