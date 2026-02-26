ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar

KI
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion den starken Quartalsbericht und auch den Ausblick des KI-Konzerns. Es sei für ihn klarer geworden, dass die Aktien den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürften./ag/ajx

