ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Das könnte dich auch interessieren
Eon, RWE und Wettbewerber gefragtEuropäische Versorgeraktien klettern deutlich - Weltlage bleibt unsicher24. Feb. · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 3: Eon nach Jahreszahlen ins Plus gependelt - 2026 RWE eingeholtgestern, 18:24 Uhr · dpa-AFX
EnergieversorgerEon-Aktie schwingt nach Zahlen hin und her - zuletzt wieder im Plusgestern, 12:46 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBodenbildung abgeschlossen: Comeback-Chance bei diesem Dax-Titelgestern, 14:55 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista