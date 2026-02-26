APA ots news: Connect Kundenbarometer: Drei erneut beliebtester Business-...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: Connect Kundenbarometer: Drei erneut beliebtester Business-Mobilfunkanbieter in Österreich.

Wien (APA-ots) - - 

Platz 1 in Österreich bei Kundenservice, Marke/ Anbieter und Service- 
App. 

- 

Bestnote in der Österreichwertung mit 114 Punkten (Note 1,9) 

- 

Beim Netz überzeugt Drei bei Stabilität und Netzabdeckung. 

Drei konnte beim jährlichen connect professional B2B 
Kundenbarometer die Österreich-Wertung zum fünften Mal für sich 
entschieden - und lag in der Gesamtwertung deutlich vor den 
Mitbewerbern A1 und Magenta. 
Für das Kundenbarometer hat das Fachinstitut für Technikthemen (FifT) 
im Jänner 2026 rund 1.360 Geschäftskunden aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz befragt. Untersucht wurden 28 Einzelaspekte, verteilt 
auf vier Hauptkriterien: Kundenservice, Marke und Anbieter, 
Netzqualität und Service-App. 
Drei erhielt dabei von seinen Business- Kunden in Österreich die 
Bestnote 1,9 mit einem Gesamtscore von 114 Punkten. Neben 
Kategoriensiegen für Service, Marke/ Anbieter und Service-App, 
überzeugte auch das Drei Netz bei Stabilität/ Zuverlässigkeit und 
Netzabdeckung. 

Zwtl.: Drei mit zufriedensten Businesskunden. 

In der Kategorie Kundenservice führt Drei mit 110 Punkten. 
Besonders positiv bewerten Befragte die Freundlichkeit der 
Mitarbeiter:innen und deren Antwortqualität. Auch in den Kategorien 
"Beste Marke" und Service-App bleibt Drei klarer Spitzenreiter. 

Zwtl.: 
Kundenzufriedenheit bei Drei im Mittelpunkt. 

"Die Tatsache, dass wir den B2B Kundenbarometer Mobilfunk bereits 
zum fünften Mal gewonnen haben, zeigt, dass unser starker Fokus auf 
Kundenservice Früchte trägt. Neben dem Sieg in den meisten Kategorien 
freut uns speziell die Bestwertung für Stabilität und Netzabdeckung 
des modernsten 5G Netzes Österreichs, mit dem wir bereits rund 95% 
aller Haushalte und Unternehmen erreichen," so Drei CCO Günter 
Lischka . 

Die Details zur Erhebung sind abrufbar unter https://www.connect- 
professional.de/office-kommunikation/kundenbarometer-mobilfunk-b2b- 
2026-404412.html 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

OTS0093    2026-02-26/11:00
APA

