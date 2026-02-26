Brüsseler Flughafen mit neuem ICE von Köln direkt erreichbar
dpa-AFX · Uhr
KÖLN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ab dem 7. September soll der Flughafen in Brüssel mit einer neuen ICE-Direktverbindung von Köln erreichbar sein. Die Züge sollen zweimal pro Tag fahren und rund zwei Stunden brauchen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Endstation ist demnach die belgische Stadt Antwerpen.
Dabei soll das neuste ICE-Modell zum Einsatz kommen und bei der morgendlichen Fahrt den Flughafen um 8.29 Uhr erreichen. Unterwegs passieren die Züge die Stationen Aachen, Liège und Leuven. Tickets für die Züge seien ab sofort buchbar./ram/DP/mis
