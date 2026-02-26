Bundesverfassungsgericht verhandelt über Tempolimit für Gesetzgebungsverfahren

Karlsruhe, 26. ⁠Feb (Reuters) - Wie viel Beratungszeit müssen Bundestagsabgeordnete haben, bevor sie über ein Gesetz abstimmen? Darüber hat das Bundesverfassungsgericht am Donnerstag in Karlsruhe verhandelt. Anlass war der Streit um das sogenannte Heizungsgesetz der früheren Ampel-Regierung im Jahr 2023, das ‌offiziell Gebäudeenergiegesetz hieß und gerade wieder vor einer Änderung steht. Aber um den Inhalt des umstrittenen Gesetzes ging es in Karlsruhe nicht, sondern ⁠allein um ⁠das Gesetzgebungsverfahren. Das war nach Ansicht des früheren Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann (CDU) verfassungswidrig. Es habe keine ausreichende Zeit für die Beratung gegeben. Damit sei sein Mitwirkungsrecht verletzt worden.

"Gibt es ein verfassungsrechtliches Tempolimit für die Beratung von Gesetzentwürfen?", formulierte die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Ann-Katrin Kaufhold, die Kernfrage der Verhandlung. ‌Sie machte jedoch schon in ihrer Einführung ‌deutlich, dass das Verfassungsgericht wohl keine festen Mindestzeiten einführen werde. Die Parlamentsmehrheit habe einen weiten Gestaltungsspielraum, wenn sie die Verfahrensabläufe im Bundestag organisiere, das habe der ⁠Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts schon mehrfach betont, erläuterte Kaufhold. Im jetzigen Verfahren ‌gehe es darum, wo die Grenzen verliefen ⁠und wie stark das Bundesverfassungsgericht die Einhaltung der Grenzen kontrolliere.

Heilmann hatte 2023 am Bundesverfassungsgericht einen Teilerfolg erzielt und die geplante Abstimmung im Juli über das Heizungsgesetz mit einem Eilantrag verhindert. Damals sah ‌es der Zweite Senat jedenfalls ⁠als möglich an, dass das schnelle ⁠Gesetzgebungsverfahren das Recht der Abgeordneten auf Beratung verletzt. Die Abstimmung wurde daraufhin auf September, also nach der Sommerpause, verschoben. Mit der damaligen Eilentscheidung wurde jedoch nicht über die Vorgaben für die Beratungsdauer eines Gesetzes entschieden. Das soll jetzt im Hauptsacheverfahren erfolgen.

Der Klage von Heilmann haben sich auch zwölf frühere und jetzige Abgeordnete der AfD-Bundestagsfraktion angeschlossen, sie sind dem Verfahren in Karlsruhe beigetreten. Das Urteil wird erst in einigen ⁠Monaten erwartet.

