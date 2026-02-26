Bundesversammlung soll Steinmeier-Nachfolge am 30. Januar 2027 wählen

Berlin, 26. ⁠Feb (Reuters) - Die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll am 30. Januar 2027 final geklärt werden. Der Bundestag teilte am Donnerstag mit, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner habe den Termin - einen ‌Samstag - für die nächste Bundesversammlung festgelegt und den Ältestenrat darüber informiert. "Die Bundesversammlung tritt an diesem Tag im Deutschen ⁠Bundestag zusammen ⁠und wählt die zukünftige Bundespräsidentin oder den zukünftigen Bundespräsidenten."

Die Bundesversammlung muss spätestens 30 Tage vor Ablauf der Amtszeit des Bundespräsidenten zusammentreten. Bei Steinmeier ist dies der 18. März 2027. Der späteste Wahltermin wäre somit der ‌16. Februar 2027 gewesen.

Die Bundesversammlung besteht ‌aus allen 630 Bundestagsabgeordneten und der gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Landtagen gewählt werden. Wie viele Vertreter die ⁠einzelnen Länder entsenden dürfen, ergibt sich aus den Bevölkerungszahlen. Ein ‌Landtagsmandat ist nicht notwendig, ⁠es können auch Kommunalpolitiker und Persönlichkeiten aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens gewählt werden.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuletzt gesagt, die Entscheidung über einen gemeinsamen Kandidaten ‌der schwarz-roten Koalition für ⁠das Amt des Bundespräsidenten soll ⁠nach den Landtagswahlen im Herbst 2026 fallen. Er wolle zusammen mit CSU-Chef Markus Söder und den SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil einen Vorschlag für die Bundesversammlung machen. Das käme dann einer Vorentscheidung gleich. Zuletzt waren immer wieder Stimmen laut geworden, erstmals eine Frau ins Amt zu wählen.

