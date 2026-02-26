Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Burkhalter Gruppe erwirbt Caotec SA in Brusio (GR)



26.02.2026 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Burkhalter Gruppe akquiriert per 26. Februar 2026 das HLKS-Unternehmen Caotec im Puschlav. Das Unternehmen beschäftigt 17 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 4.9 Mio.

Die Caotec SA ist seit über 30 Jahren erfolgreich im regionalen Markt tätig und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung und erneuerbare Energien an. Das Unternehmen wird als eigenständige Gruppengesellschaft der Burkhalter Holding AG unter der bisherigen Leitung von Dario Cao weitergeführt. Der Name Caotec SA bleibt erhalten, alle Mitarbeitenden werden übernommen.

Mit dem Kauf der Caotec SA kann die Burkhalter Gruppe künftig auch das Ober- und Unterengadin und das Valposchiavo mit HLKS-Dienstleistungen bedienen. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe

+41 44 537 64 32

e.dorigatti@burkhalter.chwww.burkhalter.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Burkhalter Holding AG Hohlstrasse 475 8048 Zürich Schweiz Internet: www.burkhalter.ch ISIN: CH0212255803 Valorennummer: 21225580 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2282448

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2282448 26.02.2026 CET/CEST