BVB kassiert nach Champions-League-Aus Jahresziel - Aktie fällt

Düsseldorf, ⁠26. Feb (Reuters) - Nach dem Aus in der UEFA Champions League hat der börsennotierte Fußballclub Borussia Dortmund (BVB) ‌sein Ergebnisziel kassiert und erwartet nun einen Verlust. Das Management rechnet 2025/26 ⁠nun ⁠mit einem Fehlbetrag zwischen zwölf und 22 Millionen Euro, wie der aktuelle Bundesliga-Zweite hinter Bayern München am Donnerstag mitteilte. ‌Zuvor hatte der Vorstand ‌noch eine Spanne zwischen einem Gewinn von fünf Millionen Euro und ⁠minus fünf Millionen für möglich gehalten.

Am ‌Mittwochabend war der ⁠Traditionsclub im Rückspiel bei Atalanta Bergamo mit 4:1 aus dem ertragreichen europäischen Turnier geflogen. Dabei ‌hatte ⁠der BVB mit einem ⁠2:0 zu Hause gute Voraussetzungen, ins Achtelfinale einzuziehen. Die Aktie gab am Vormittag um 4,5 Prozent auf 3,17 Euro nach.

