BVB kassiert nach Champions-League-Aus Jahresziel - Aktie fällt
Düsseldorf, 26. Feb (Reuters) - Nach dem Aus in der UEFA Champions League hat der börsennotierte Fußballclub Borussia Dortmund (BVB) sein Ergebnisziel kassiert und erwartet nun einen Verlust. Das Management rechnet 2025/26 nun mit einem Fehlbetrag zwischen zwölf und 22 Millionen Euro, wie der aktuelle Bundesliga-Zweite hinter Bayern München am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte der Vorstand noch eine Spanne zwischen einem Gewinn von fünf Millionen Euro und minus fünf Millionen für möglich gehalten.
Am Mittwochabend war der Traditionsclub im Rückspiel bei Atalanta Bergamo mit 4:1 aus dem ertragreichen europäischen Turnier geflogen. Dabei hatte der BVB mit einem 2:0 zu Hause gute Voraussetzungen, ins Achtelfinale einzuziehen. Die Aktie gab am Vormittag um 4,5 Prozent auf 3,17 Euro nach.
