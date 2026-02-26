Auswertung von Dax und MDax

Das sind die besten deutschen Dividenden-Werte

onvista · Uhr

Zum zweiten Mal in Folge dürfte die Ausschüttungssumme im Dax dieses Jahr sinken. Wir analysieren, welche Dividendenwerte dennoch auch in Zukunft verlässlich zahlen dürften.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Quelle: Respiro/Shutterstock.com

Bisher können Aktionäre der Dax-Konzerne mit der Dividendensaison zufrieden sein. Siemens und Siemens Healthineers haben ihre Ausschüttung leicht erhöht, Chipkonzern Infineon sie immerhin konstant gehalten. Und die Hauptversammlung des Kraftwerksbauers Siemens Energy kann diese Woche erstmals seit vier Jahren überhaupt wieder eine Dividende beschließen.  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
SAP
Siemens Energy
Deutsche Telekom
Allianz
M
MDAX
Siemens
Infineon
Thyssenkrupp
TKMS
Nordex
TeamViewer
Daimler Truck
Zalando
Deutsche Post
Hannover Rück
Redcare Pharmacy
Siemens Healthineers
Auto1
Continental
IONOS
Delivery Hero
Aroundtown
Talanx
Brenntag
Aumovio
Fuchs (Vorzugsaktien)
Fuchs
Siemens Energy (ADR)
D
DAX (Kursindex)
Delivery Hero (ADR)
Siemens Healthineers (ADR)

