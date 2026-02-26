Das sind die besten deutschen Dividenden-Werte

Bisher können Aktionäre der Dax-Konzerne mit der Dividendensaison zufrieden sein. Siemens und Siemens Healthineers haben ihre Ausschüttung leicht erhöht, Chipkonzern Infineon sie immerhin konstant gehalten. Und die Hauptversammlung des Kraftwerksbauers Siemens Energy kann diese Woche erstmals seit vier Jahren überhaupt wieder eine Dividende beschließen.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Einloggen