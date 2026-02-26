W​e​r​b​u​n​g von
ING Groep N.V.

DAX - Am 10er-EMA weiter aufwärts

ING Markets · Uhr
Artikel teilen:

Hier Morning Mail abonnieren

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
D
Dow Jones
S
S&P 500
E
EURO STOXX 50

Das könnte dich auch interessieren

DAX zeigt weiter Aufwärtswillen
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 10:44 Uhr · ING Markets
DAX – Weiterer Hochlauf Richtung 25.500 Punkte erwartet
g​n​u​b​r​e​W
23. Feb. · ING Markets
DAX – 25.300 und 25.500 Punkte bleiben Anlaufziele
g​n​u​b​r​e​W
24. Feb. · ING Markets
DAX – Iran-Spannungen und BIP-Daten im Fokus
g​n​u​b​r​e​W
20. Feb. · ING Markets
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDax
Das sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News