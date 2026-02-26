DAX - Am 10er-EMA weiter aufwärts
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
QuartalszahlenNvidia glänzt bei Umsatz und Gewinn - Aktie springt nachbörslich angestern, 22:48 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDaxDas sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBodenbildung abgeschlossen: Comeback-Chance bei diesem Dax-Titelgestern, 14:55 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista