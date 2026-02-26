W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

DAX® - Wieder über 25.000 Punkten

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Wieder über 25.000 Punkten

In den letzten Handelstagen hatte sich der DAX® intensiv mit der 25.000er-Marke auseinandergesetzt. Gestern konnte diese Hürde dann – per Schlusskurs – genommen werden. Damit verharren die deutschen Standardwerte in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 25.508 Punkten. Auf dem Weg dorthin definieren die jüngsten Hochs bei 25.315/25.331 Punkten die einzig wirklich nennenswerten Barrieren. Auf der Unterseite ist der DAX® dagegen durch die eingangs erwähnte runde 25.000er-Marke gut unterstützt. Charttechnisch noch wesentlich wichtiger ist allerdings die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.786 Punkten) und dem ehemaligen Allzeithoch vom Oktober vergangenen Jahres (24.771 Punkte). Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) überwiegen unter den US-Privatanlegern inzwischen wieder die Bären (39,8 %) im Vergleich zu den Bullen (33,2 %). In den letzten Wochen hat also eine spürbare Sentimentbereinigung stattgefunden, was wir bei stabilen, seitwärtstendierenden Kursen als gesund empfinden (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

DAX® - Neue Impulse händeringend gesucht
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 08:50 Uhr · HSBC
DAX® - Neue Impulse händeringend gesucht
DAX® - Die Macht der gleitenden Durchschnitte
g​n​u​b​r​e​W
24. Feb. · HSBC
DAX® - Die Macht der gleitenden Durchschnitte
DAX® - It is all about 25.000 Punkte!
g​n​u​b​r​e​W
24. Feb. · HSBC
DAX® - It is all about 25.000 Punkte!
DAX® - Was uns die Vogelperspektive lehrt!
g​n​u​b​r​e​W
23. Feb. · HSBC
DAX® - Was uns die Vogelperspektive lehrt!
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDax
Das sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News