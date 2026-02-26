DAX® - Wieder über 25.000 Punkten
HSBC · Uhr
Wieder über 25.000 Punkten
In den letzten Handelstagen hatte sich der DAX® intensiv mit der 25.000er-Marke auseinandergesetzt. Gestern konnte diese Hürde dann – per Schlusskurs – genommen werden. Damit verharren die deutschen Standardwerte in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch bei 25.508 Punkten. Auf dem Weg dorthin definieren die jüngsten Hochs bei 25.315/25.331 Punkten die einzig wirklich nennenswerten Barrieren. Auf der Unterseite ist der DAX® dagegen durch die eingangs erwähnte runde 25.000er-Marke gut unterstützt. Charttechnisch noch wesentlich wichtiger ist allerdings die Kombination aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.786 Punkten) und dem ehemaligen Allzeithoch vom Oktober vergangenen Jahres (24.771 Punkte). Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) überwiegen unter den US-Privatanlegern inzwischen wieder die Bären (39,8 %) im Vergleich zu den Bullen (33,2 %). In den letzten Wochen hat also eine spürbare Sentimentbereinigung stattgefunden, was wir bei stabilen, seitwärtstendierenden Kursen als gesund empfinden (siehe Analyse unten).
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
