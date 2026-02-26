DHL und JD.com wollen deutschen Marken Zugang zu China erleichtern

Düsseldorf, ⁠26. Feb (Reuters) - Der Logistikriese DHL und der chinesische Techkonzern JD.com planen, gemeinsam deutsche Marken in China und Europa voranzubringen. Beide Konzerne unterzeichneten ‌eine entsprechende Absichtserklärung, wie sie am Donnerstag mitteilten. Die Partnerschaft schaffe neue Möglichkeiten für deutsche ⁠Marken, ⁠international zu expandieren. DHL verfügt über ein internationales Logistiknetzwerk, der chinesische Partner JD.com expandiert mit seiner Online-Handelsplattform in Europa und steht hier vor der Übernahme der Elektronikhandelsholding Ceconomy ‌mit den Ketten Media Markt ‌und Saturn.

Die Absichtserklärung sehe vor, dass DHL deutsche Marken mit JD.com zusammenbringe und sie dabei ⁠unterstütze, im chinesischen Markt Fuß zu fassen. ‌Über JD.coms Plattform Jingdong ⁠könnten Hersteller deutscher Marken ihre Produkte direkt mehr als 700 Millionen chinesischen Kunden anbieten ohne eigene Niederlassung oder rechtliche Präsenz ‌in der Volksrepublik. ⁠Umgekehrt will JD.com deutsche ⁠Marken auch dabei unterstützen, über die Plattform Joybuy mehr Kunden in Europa zu erreichen. "Diese Partnerschaft eröffnet DHL‑Kunden in Deutschland und Europa einen deutlich einfacheren Zugang zum chinesischen Markt", sagte DHL-Chef Tobias Meyer.

