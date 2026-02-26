Einzelhandel steuert auf schwierige Tarifrunde zu

Düsseldorf, 26. ⁠Feb (Reuters) - Der deutsche Einzelhandel steht vor schweren Tarifgesprächen. Der Branchenverband HDE warnte die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag vor überzogenen Forderungen und einem Abbau von ‌Stellen. Verdi forderte dagegen "Einkommenssteigerungen, die deutlich über der Inflation liegen". "Die Beschäftigten in den Betrieben sind kampfbereit", ⁠sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied ⁠Silke Zimmer. Konkrete Forderungen will Verdi im März verkünden, Ende April beginnen die Verhandlungen.

"Wir befürchten, dass es einen Abbau von Stellen geben wird", sagte dagegen HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Ein zu hoher Abschluss ‌würde das sehr deutlich befeuern." ‌Die Einzelhändler litten unter hohen Kosten für Energie, Arbeit und Logistik. Auch die Verbraucher hielten sich zurück. ⁠Die Branche erwarte kein großes Wachstumspotenzial. Steigende Arbeitskosten bedrohten ‌im Einzelhandel mit seinen ⁠rund 3,1 Millionen Beschäftigten weitere Stellen, sagte Genth. Insgesamt mache der HDE keinen Spielraum für deutliche Lohnerhöhungen aus.

Verdi sieht das anders. "Die Einkommenssituation ‌im Handel muss nachhaltig ⁠verbessert werden", sagte Zimmer. ⁠Die Branche könne dies verkraften - Umsätze und Gewinne der Unternehmen legten zu. Es gebe genug Spielraum für höhere Löhne. Der letzte Tarifabschluss in der Branche hatte den Beschäftigten im Einzelhandel von 2023 bis 2025 insgesamt 14 Prozent Gehaltserhöhung eingebracht.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)