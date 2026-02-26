EQS-Adhoc: Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG

EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG

Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat Karl Gernandt mit sofortiger Wirkung zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Er folgt damit auf Michael Behrendt, der dem Amt des Vorsitzenden aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht nachkommen kann. Michael Behrendt bleibt ordentliches Mitglied des Aufsichtsrats.

Unberührt von dieser Entscheidung bleiben die außerordentlichen Verdienste von Michael Behrendt, dessen Rückkehr in den Vorsitz des Aufsichtsrats von allen Mitgliedern nach vollständiger Genesung ausdrücklich erwünscht ist. Der Aufsichtsrat wird hierüber zu gegebener Zeit beraten.

Mit der Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes hat Karl Gernandt sein Mandat als Vorsitzender des Prüfungs- und Finanzausschusses an Oscar Eduardo Hasbún Martínez übergeben, der seit dem Jahr 2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG ist.

