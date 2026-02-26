EQS-Adhoc: PAL Next AG stellt Geschäftsmodell auf Beteiligungsstrategie um
EQS-Ad-hoc: PAL Next AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
PAL Next AG stellt Geschäftsmodell auf Beteiligungsstrategie um
26.02.2026 / 15:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
PAL Next AG stellt Geschäftsmodell auf Beteiligungsstrategie um
München, 26. Februar 2026. Der Vorstand der PAL Next AG (die „Gesellschaft“; ISIN: DE000A12UPJ7) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, das Geschäftsmodell der Gesellschaft zu ändern. Bislang hat sich die Gesellschaft auf Beteiligungen im Filmgeschäft konzentriert. Künftig will die Gesellschaft ihren Beteiligungsfokus auf andere Branchen erweitern. Mit der Fokussierung auf das Beteiligungsgeschäft trägt die Gesellschaft den strukturellen Besonderheiten des projektbezogenen Entertainment-Geschäfts Rechnung, das durch zeitlich schwankende Ergebnisbeiträge geprägt ist.
Die konkrete künftige Fokussierung auf bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Geschäftsmodelle befindet sich derzeit in der Evaluierungsphase. Die Gesellschaft analysiert potenzielle Zielsektoren und prüft strategische Handlungsoptionen.
Weitere Informationen wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit veröffentlichen.
Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 (0)89 1250903-30
E-Mail: sh@crossalliance.de
Website: www.crossalliance.de
Ende der Insiderinformation
26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PAL Next AG
|Holzstraße 28/30
|80469 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 2323 85 50
|Fax:
|+49 89 2323 85 519
|E-Mail:
|ir@pal-next.com
|Internet:
|www.pal-next.com
|ISIN:
|DE000A12UPJ7
|WKN:
|A12UPJ
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2282162
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2282162 26.02.2026 CET/CEST