EQS-Adhoc: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025/2026

Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2025/2026



26.02.2026

Nach dem Ausscheiden aus den Play-Offs der UEFA-Champions League am gestrigen Abend und dem damit erfolgten Wegfall der geplanten Ergebnispotentiale aus diesem Wettbewerb ändert Borussia Dortmund seine mit dem Konzernlagebericht zum 30.06.2025 veröffentlichte Ergebnisprognose nunmehr auf einen Konzernjahresfehlbetrag zwischen TEUR -12.000 bis TEUR -22.000 (bisher TEUR -5.000 bis 5.000 TEUR).



Diese neue Prognose steht unter dem Vorbehalt werterhellender Tatsachen bis zum Abschluss der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie der im Zuge der Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/2026 etwaig nach dem Bilanzstichtag gewonnenen Erkenntnisse.



Dortmund, den 26. Februar 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Dr. Robin Steden

