EQS-AFR: 1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.02.2026 / 10:57 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 1&1 AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.1und1.ag/investor-relations#e-tabs-id-berichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.1und1.ag/investor-relations#e-tabs-id-berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://www.1und1.ag/investor-relations-en#e-tabs-id-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.1und1.ag/investor-relations#e-tabs-id-berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://www.1und1.ag/investor-relations-en#e-tabs-id-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:1&1 AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet:www.1und1.AG
