EQS-AFR: 1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

1&1 AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
26.02.2026 / 10:57 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die 1&1 AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.1und1.ag/investor-relations#e-tabs-id-berichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.1und1.ag/investor-relations#e-tabs-id-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://www.1und1.ag/investor-relations-en#e-tabs-id-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.1und1.ag/investor-relations#e-tabs-id-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort:
https://www.1und1.ag/investor-relations-en#e-tabs-id-reports
26.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2274218 26.02.2026 CET/CEST