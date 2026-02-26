EQS-AFR: Global Fashion Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Global Fashion Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Global Fashion Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.02.2026 / 10:32 CET/CEST

Hiermit gibt die Global Fashion Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025

Ort:

https://ir.global-fashion-group.com/publications

Unternehmen: Global Fashion Group S.A. 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg Luxemburg Internet: ir.global-fashion-group.com

