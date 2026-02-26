EQS-AFR: Global Fashion Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Global Fashion Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Global Fashion Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

26.02.2026 / 10:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Global Fashion Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025

Ort:

https://ir.global-fashion-group.com/publications

26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Global Fashion Group S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Luxemburg
Internet:ir.global-fashion-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2281574 26.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Global Fashion Group

Das könnte dich auch interessieren

Aktie zieht vorbörslich an
Nächster KI-Milliarden-Deal: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus24. Feb. · dpa-AFX
Nächster KI-Milliarden-Deal: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDax
Das sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News