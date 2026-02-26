EQS-AFR: Global Fashion Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Global Fashion Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Global Fashion Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
26.02.2026 / 10:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Global Fashion Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025
Ort:
https://ir.global-fashion-group.com/publications
26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Global Fashion Group S.A.
|5, Heienhaff
|L-1736 Senningerberg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.global-fashion-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2281574 26.02.2026 CET/CEST