EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2026 / 08:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ATOSS Software SE
b) LEI
|529900Q9G9280ADNOA39
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|80,7 EUR
|322,80 EUR
|80,7 EUR
|1.694,70 EUR
|80,7 EUR
|10.975,20 EUR
|81 EUR
|49.896,00 EUR
|81 EUR
|8.262,00 EUR
|81 EUR
|8.262,00 EUR
|81 EUR
|8.262,00 EUR
|81 EUR
|4.293,00 EUR
|81,05 EUR
|292.347,35 EUR
|81,05 EUR
|405.250,00 EUR
|81,35 EUR
|8.541,75 EUR
|81,35 EUR
|5.938,55 EUR
|81,65 EUR
|6.450,35 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|81,05 EUR
|810.495,7000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103414 26.02.2026 CET/CEST
