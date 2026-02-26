EQS-DD: freenet AG: Robin John Andes Harries, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.02.2026 / 17:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Robin John Andes
Nachname(n):Harries

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

freenet AG

b) LEI

5299003GLDODCVP8DO20 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0Z2ZZ5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,21727 EUR498.484,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,2173 EUR498.484,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate Exchange
MIC:XGRM

Sprache:Deutsch
Unternehmen:freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Internet:www.freenet.ag
Freenet

