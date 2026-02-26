EQS-DD: freenet AG: Robin John Andes Harries, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2026 / 17:30 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Robin John Andes
|Nachname(n):
|Harries
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|freenet AG
b) LEI
|5299003GLDODCVP8DO20
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0Z2ZZ5
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,21727 EUR
|498.484,30 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|27,2173 EUR
|498.484,3000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate Exchange
|MIC:
|XGRM
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|Internet:
|www.freenet.ag
