EQS-DD: freenet AG: Robin John Andes Harries, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.02.2026 / 17:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Robin John Andes Nachname(n): Harries

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

freenet AG

b) LEI

5299003GLDODCVP8DO20

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0Z2ZZ5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,21727 EUR 498.484,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,2173 EUR 498.484,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Exchange MIC: XGRM

26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstraße 126 24782 Büdelsdorf Deutschland Internet: www.freenet.ag

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103432 26.02.2026 CET/CEST