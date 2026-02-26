EQS-DD: H2APEX Group SCA: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



26.02.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Klaus Nachname(n): Röhrig Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

H2APEX Group SCA

b) LEI

391200TZVOLI3RYBWS74

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: LU0472835155

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,20 EUR 1.127.550,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,20 EUR 1.127.550,60 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

