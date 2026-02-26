EQS-DD: H2APEX Group SCA: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Active Ownership Fund SICAV SIF SCS
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Klaus
|Nachname(n):
|Röhrig
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|H2APEX Group SCA
b) LEI
|391200TZVOLI3RYBWS74
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|LU0472835155
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,20 EUR
|1.127.550,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,20 EUR
|1.127.550,60 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2APEX Group SCA
|19, rue de Flaxweiler
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.h2apex.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103428 26.02.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Liefern NVIDIA und Salesforce heute Abend? Ertragsbild trübt sich insgesamt weiter ein.gestern, 14:12 Uhr · Markus Koch
EQS-News: Formycon gibt positive klinische Daten für den Keytruda®-Biosimilar-Kandidaten FYB206 (Pembrolizumab) bekanntgestern, 06:30 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxBis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depotheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBodenbildung abgeschlossen: Comeback-Chance bei diesem Dax-Titelgestern, 14:55 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista