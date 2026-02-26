EQS-DD: H2APEX Group SCA: Endurance Fund Ltd., Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.02.2026 / 13:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Endurance Fund Ltd.
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Thomas
|Nachname(n):
|Terschluse
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|H2APEX Group SCA
b) LEI
|391200TZVOLI3RYBWS74
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|LU0472835155
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,20 EUR
|1.127.550,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,20 EUR
|1.127.550,60 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2APEX Group SCA
|19, rue de Flaxweiler
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.h2apex.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103424 26.02.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Die an der Euronext Amsterdam notierte SWI Stoneweg Icona Group steigt mit einer Mehrheitsbeteiligung an Polarise, einem führenden europäischen NVIDIA Cloud Partner, in den Bereich KI-Computing ein und schafft eine vollständig integrierte europäische KI-Infrastrukturplattformgestern, 19:05 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Auswertung von Dax und MDaxDas sind die besten deutschen Dividenden-Werteheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBodenbildung abgeschlossen: Comeback-Chance bei diesem Dax-Titelgestern, 14:55 Uhr · onvista
KryptowährungETF-Abflüsse schicken Bitcoin Richtung Jahrestief - wie es nun weitergeht24. Feb. · onvista