ROLLING MEADOWS, Illinois, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Arthur J. Gallagher & Co. gab heute die Akquisition der in Bremen ansässigen Krose GmbH & Co KG („Krose") bekannt. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Das 1920 gegründete Unternehmen Krose bietet gewerbliche Versicherungs- und Rückversicherungslösungen für Firmenkunden in ganz Deutschland an und ist auf die Gestaltung und Platzierung komplexer Programme spezialisiert. Kroses Team von Risikospezialisten aus den Bereichen Sach-, Haftpflicht-, Cyber-, Transport-, D&O- sowie alternative Risikolösungen wird Teil von Gallaghers Maklertätigkeit in Europa werden.

„Krose ist ein hoch angesehenes Unternehmen, das unsere bestehenden Kapazitäten bei der weiteren Expansion in Deutschland und Europa durch seine profunde Marktkenntnis ergänzt", so J. Patrick Gallagher, Jr., Chairman und CEO. „Ich freue mich sehr, das Krose-Team bei Gallagher willkommen zu heißen."

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG), ein weltweit tätiges Versicherungsmakler-, Risikomanagement- und Beratungsunternehmen, hat seinen Hauptsitz in Rolling Meadows, Illinois. Gallagher erbringt diese Dienstleistungen in rund 130 Ländern auf der ganzen Welt durch eigene Niederlassungen und ein Netz von Korrespondenzmaklern und Beratern.

Investorenbeziehungen: Sara Walsh, CFA Medienkontakt: Paul Day +630-285-3593 / sara_walsh@ajg.com +630-285-5946 / paul_day1@ajg.com

