EQS-News: ASTA Energy Solutions AG und GANZ Electric stärken europäische Transformatorenindustrie durch strategische Partnerschaft

EQS-News: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Vertrag

ASTA Energy Solutions AG und GANZ Electric stärken europäische Transformatorenindustrie durch strategische Partnerschaft



26.02.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMELDUNG

Oed, 26. Februar 2026

ASTA Energy Solutions AG und GANZ Electric stärken europäische Transformatorenindustrie durch strategische Partnerschaft Gemeinsames Bekenntnis zu Qualität, Nachhaltigkeit und resilienten Lieferketten für Europas Energieinfrastruktur

ASTA Energy Solutions AG (ASTA) und GANZ Transformers and Electric Rotating Machines Plc. (GANZ Electric) intensivieren ihre langjährige Zusammenarbeit im Rahmen einer strategischen Partnerschaft (Long Term Agreement) für hochwertige Wickelmaterialien im Bereich Hochspannungstransformatoren. Im Fokus der Kooperation steht die zuverlässige Versorgung des europäischen Marktes mit qualitativ hochwertigen Kupferkomponenten – die für eine verlustarme Stromübertragung, hohe thermische Belastbarkeit und maximale Betriebssicherheit sorgen – darunter Continuous Transposed Conductors (CTCs), Mehrfachdrähte sowie Einzelleiter.

Damit leisten beide Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Stabilität und Resilienz der europäischen Energieinfrastruktur.

„Technologische Exzellenz entsteht dort, wo Erfahrung, Innovationskraft und partnerschaftliches Denken zusammenkommen. Unsere Kooperation mit GANZ Electric steht genau für diese Werte. Gemeinsam schaffen wir stabile Rahmenbedingungen für die Energieinfrastruktur von morgen“, sagt Dr. Karl Schäcke, CEO der ASTA Gruppe.

Kupfer ist ein zentraler Werkstoff in der Transformatorenfertigung. Seine Qualität und nachhaltige Verarbeitung sind entscheidend für Effizienz, Lebensdauer und Umweltbilanz moderner Energieanlagen. Die Partnerschaft zwischen ASTA und GANZ Electric basiert auf gemeinsamen Qualitätsstandards, technischer Exzellenz sowie einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Wertschöpfung in Europa.

„GANZ Electric hat sich strategisch positioniert, um die Produktionskapazitäten als Reaktion auf die sich wandelnden Marktanforderungen in ganz Europa zu erhöhen. Die Partnerschaft mit ASTA stellt einen bedeutenden Meilenstein für unser Unternehmen dar, denn diese neue Allianz soll die Versorgungssicherheit durch die Schaffung einer vollständig integrierten europäischen Wertschöpfungskette verbessern“, ergänzt Gergely Gál, CEO von GANZ Electric.

Die verstärkte Zusammenarbeit unterstützt nicht nur die Versorgungssicherheit innerhalb Europas, sondern fördert auch nachhaltige Produktionsstrukturen, reduzierte CO₂-Emissionen sowie zirkuläre Materialkonzepte entlang der Lieferkette.

Die traditionsreiche Historie von GANZ Electric reicht zurück bis ins Jahr 1844 und bis heute steht das Unternehmen für Innovationskraft und Ingenieurskompetenz. ASTA bringt als österreichischer Spezialist für vielfach isolierte Kupferkomponenten umfassendes Know-how in der Entwicklung und Produktion leistungsfähiger Wickelmaterialien ein. Thomas Trimmel, Managing Director ASTA Europe betont: „Die europäische Energiewende erfordert leistungsfähige und zuverlässige Transformatoren. Mit GANZ verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Durch die strategische Vertiefung dieser Partnerschaft stärken wir gemeinsam die europäische Wertschöpfungskette und setzen ein klares Zeichen für Qualität, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit.“

Pressekontakt:

Mag. Jürgen Beilein

Phone: +43 664 831 2 841

Email: Juergen.Beilein@astagroup.com

Über ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. Diese tragen dazu bei, Effizienz zu erhöhen, Energieverluste zu reduzieren und eine zuverlässige sowie sichere Nutzung elektrischer Energie zu gewährleisten. Die Einsatzgebiete reichen von der Energieerzeugung und -übertragung bis hin zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen.Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die ASTA Group einen Umsatz von rund 643 Millionen Euro. Als langjähriger und verlässlicher Partner arbeitet ASTA mit führenden internationalen Technologieunternehmen zusammen, darunter Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz und GE Vernova.Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende.astagroup.com

Über GANZ Transformers and Electric Rotating Machines Plc.

GANZ Transformers and Electric Rotating Machines Plc. ist ein traditionsreiches europäisches Unternehmen im Bereich Transformatoren- und Maschinenbau mit Sitz in Ungarn. Das Unternehmen verbindet jahrzehntelange Ingenieurstradition mit modernen Fertigungs- und Entwicklungsprozessen für die Energieinfrastruktur.www.ganzelectric.com

26.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG Oed 1 2755 Oed Österreich Telefon: +43 2632 700 E-Mail: office@astagroup.com Internet: https://www.astagroup.com/de ISIN: AT100ASTA001 WKN: A4214T Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2278364

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2278364 26.02.2026 CET/CEST