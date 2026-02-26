EQS-News: Davenport Aviation schließt Virtus "First Shot" erfolgreich ab und validiert waffenfähige AS350/H125-Plattform

EQS-News: Davenport Aviation / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

COLUMBUS, Ohio, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Davenport Aviation gab den erfolgreichen Abschluss der Virtus First Shot-Tests im vergangenen Monat in West Texas bekannt, die einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des modularen Waffensystems Virtus und den ersten Waffentest der Virtus H125-Plattform markieren. Die Kampagne umfasste mehrere erfolgreiche Raketenstarts, wodurch Virtus offiziell als bewährte, waffenfähige AS350/H125-Konfiguration bestätigt wurde.

Der erfolgreiche Abschuss bestätigte die strukturelle Integrität, die Systemintegration und die Betriebstauglichkeit von Virtus auf der AS350/H125-Zelle. Mit diesen Ergebnissen hat Davenport Aviation eine voll funktionsfähige, einsatzbereite bewaffnete Konfiguration demonstriert, die moderne Militär- und Sicherheitsoperationen unterstützen kann.

"Dies war ein entscheidender Meilenstein für Davenport Aviation und das Virtus-Team", sagte Rob McMillin, Vice President of Aircraft and Aircraft Systems bei Davenport Aviation. "Der Abschluss unserer First Shot-Testkampagne validiert die dem System zugrunde liegende Technik und beweist, dass das H125 sicher und effektiv in einer waffenfähigen Konfiguration betrieben werden kann.

Virtus ist das weltweit erste modulare Waffensystem, das speziell für die AS350/H125-Familie entwickelt wurde und es Betreibern ermöglicht, ein einziges Flugzeug schnell für verschiedene Missionsprofile zu konfigurieren. Installationen und Umzüge können in weniger als einer Stunde abgeschlossen werden und ermöglichen nahtlose Übergänge zwischen den Rollen.

Virtus wurde für die Anpassungsfähigkeit an mehrere Missionen entwickelt und unterstützt konfigurierbare Bewaffnung, die von Miniguns und ungelenkten Raketen bis hin zu präzisionsgelenkter Munition und luftgestützter Wirkung reicht. Das System umfasst außerdem EO/IR-Sensoren, Türwaffenoptionen, Hebevorrichtungen, Suchscheinwerfer, Frachtkapazität, ballistischen Schutz und Notschwimmer, die bewaffnete Aufklärung, ISR, Sondereinsätze, Suche und Rettung, Brandbekämpfung, humanitäre Hilfe und CASEVAC/MEDEVAC-Missionen unterstützen.

"Der Erfolg von First Shot bestätigt unser Ziel, ein echtes Mehrzweckflugzeug zu bauen, das den Betreibern Flexibilität bietet, ohne die Kosten und die Komplexität herkömmlicher Angriffsplattformen", sagte Chris Arnold, Director of Government Sales bei Davenport Aviation. "Virtus ermöglicht es globalen Betreibern, die sich verändernden Missionsanforderungen mit einem einzigen, kosteneffizienten Hubschrauber zu erfüllen."

Davenport Aviation bedankt sich bei XP Services, Moog Inc. und Ember Solutions für die Zusammenarbeit bei der Erreichung dieses Meilensteins.

Virtus basiert auf der bewährten AS350/H125-Plattform und ermöglicht es Betreibern, bestehende Flotten zu modernisieren und gleichzeitig Beschaffungskosten, Schulungsaufwand und Lebenszykluskosten zu senken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.davenportaviation.com/virtus.

