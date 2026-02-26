EQS-News: EPH Group AG baut Portfolio weiter aus – erstmals zwei Top-Projekte in Deutschland

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalerhöhung

EPH Group AG baut Portfolio weiter aus – erstmals zwei Top-Projekte in Deutschland



26.02.2026 / 13:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Markteintritt in Deutschland mit zwei Premium-Hotelentwicklungen

Liegenschaften an einem der attraktivsten Seen Bayerns

Die EPH Group AG setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und erweitert ihr Immobilienportfolio erstmals um zwei hochwertige Hotelentwicklungen in Premium-Lagen in Deutschland. Dazu hat die EPH heute mit den beiden Verkäufern eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb der beiden Projekte zu einem Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt.

Mit den Liegenschaften an einem der bekanntesten bayerischen Seen erschließt die EPH attraktive Destinationen im süddeutschen Raum und stärkt ihre Position im Segment hochwertiger Hotelentwicklungen. Beide Projekte entstehen in außergewöhnlichen Seelagen und sprechen unterschiedliche, klar definierte Zielgruppen an – von design- und lifestyleorientierten Gästen bis hin zu anspruchsvollen Reisenden mit Fokus auf Individualität und Lagequalität.

Designhotel in Premium-Seelage

In unmittelbarer Seenähe ist die Entwicklung eines modernen Designhotels geplant. Das Projekt wird auf einem rund 7.000 Quadratmeter großen Grundstück realisiert und umfasst etwa 220 Betten. Das Hotel richtet sich gezielt an eine jüngere, urbane und lifestyleorientierte Zielgruppe.

Das Konzept verbindet zeitgemäßes Design mit einem lebendigen Urlaubserlebnis aus alpinem Ambiente und urbanem Lifestyle. Der Betrieb soll durch einen renommierten internationalen Hotelbetreiber erfolgen.

Bei dieser Transaktion kommt erneut das bewährte „Land for Equity“-Modell der EPH Group AG zur Anwendung. Demnach wird ein Teil des Kaufpreises für das Hotelprojekt in Höhe von EUR 2,5 Millionen nicht bar, sondern durch die Übertragung eines Aktienpakets der EPH beglichen.

Boutiquehotel in Bestlage mit Seeblick

Ein weiteres Projekt entsteht in herausragender Bestlage oberhalb desselben bayerischen Sees. Auf einem etwa 4.500 Quadratmeter großen Grundstück soll ein exklusives Boutique-Designhotel realisiert werden. Die erhöhte Lage bietet einen eindrucksvollen Seeblick sowie eine besondere Ruhe- und Panoramasituation.

Das Boutiquehotel setzt auf ein hochwertiges, designorientiertes Konzept und richtet sich an Gäste, die Individualität, Architektur und außergewöhnliche Lagen schätzen. Auch hier ist der Betrieb durch einen internationalen Hotelbetreiber vorgesehen.

Starker Markteintritt in Deutschland

„Mit dem Erwerb dieser beiden Projekte gelingt der EPH Group AG ein bedeutender Schritt beim Markteintritt in Deutschland. Die Investitionen unterstreichen den strategischen Fokus auf Premium-Standorte und innovative Hotelkonzepte in gefragten Urlaubsdestinationen“, kommentiert Alexander Lühr, CEO der EPH Group AG, die jüngste Entwicklung.

Die Projekte befinden sich in fortgeschrittener Entwicklungsphase und werden in den kommenden Monaten weiter ausgearbeitet. Mit der Umsetzung stärkt die EPH Group AG ihre Präsenz im europäischen Hotelmarkt und schafft die Basis für nachhaltiges Wachstum in einem der attraktivsten Tourismusmärkte Europas.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Dieses Dokument dient Werbezecken in Österreich und Deutschland und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Ein öffentliches Angebot in Österreich und/oder Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen befindet sich im Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotel- und Resort-Projekte im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

26.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: EPH Group AG Gumpendorfer Straße 26 1060 Wien Österreich E-Mail: info@eph-group.com Internet: www.eph-group.com ISIN: DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4, AT0000A34DM3 WKN: A3L7AM, A3LJCB, A3EGG4 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; Paris, Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2282234

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2282234 26.02.2026 CET/CEST