EQS-News: GLS Investments: Stabile Entwicklung im Jahr 2025

GLS Investments: Stabile Entwicklung im Jahr 2025

Fondsvolumen steigt vor allem bei Rentenfonds

Durchweg positive Performance über die gesamte Fondspalette hinweg

GLS Bank Aktienfonds: Größter und ältester Fonds legt auch am stärksten an Wert zu

Hohe Aktivität, Engagement und neues Angebot, um kontinuierlich gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu erzielen

Bochum, 26. Februar 2026 – Die GLS Investment Management GmbH (GLS Investments) blickt auf ein positives Geschäftsjahr und eine stabile Entwicklung im Jahr 2025 zurück. Insgesamt hat GLS Investments ein Fondsvolumen in Höhe von 1,6 Mrd. Euro in zehn nachhaltigen Fonds verwaltet. Dies stellt einen marginalen Rückgang des Fondsvolumens um 1 % im Vergleich zu 2024 dar. Während das Fondsvolumen bei den Aktienfonds stabil blieb, konnten die Rentenfonds-Mandate einen starken Anstieg des Fondsvolumens um 31 % verzeichnen. Mischfonds und der GLS AI - Mikrofinanzfonds verzeichneten dagegen Abflüsse in Höhe von 13 % bzw. 7 %. Das höchste Fondsvolumen wies der älteste Fonds der GLS Investments, der GLS Bank Aktienfonds (ISIN Retail-Tranche: DE000A1W2CK8, ISIN Insti-Tranche: DE000A1W2CL6), mit rd. 670 Mio. Euro auf.

Stabiles Betriebsergebnis und positive Performance

Trotz herausfordernder Marktbedingungen konnte das Unternehmen im Jahr 2025 ein solides Betriebsergebnis von 4,17 Mio. Euro erzielen. Das Ergebnis bestätigt die robuste Ertragskraft des Geschäftsmodells. Unterstützt wird dies durch eine weiterhin sehr hohe Eigenkapitalquote von 93 %, die die finanzielle Stabilität unterstreicht.

Alle Fonds der GLS Investments erzielten im vergangenen Jahr eine positive Performance. Den höchsten Wertzuwachs verzeichnete der GLS Bank Aktienfonds, der um 8,6 % zulegte. Damit entwickelte sich dieser auch in seiner Peergroup von nachhaltigen Aktienfonds außerordentlich gut. Insgesamt beliefen sich die Ausschüttungen der Fonds im Jahr 2025 auf 34,3 Mio. Euro. Die Ausschüttungsrendite betrug zwischen 1,75 und 3,10 %.

Auch im vergangenen Jahr überzeugte das Team von GLS Investments erneut durch einen sorgfältigen Auswahlprozess auf Basis strenger sozial-ökologischer Kriterien sowie durch aktives Engagement bei den investierten Unternehmen. Im Berichtszeitraum wurden 53 Wertpapiere neu in das Anlageuniversum aufgenommen. 18 Wertpapiere wurden aus sozial-ökologischen oder ökonomischen Gründen ausgeschlossen. Bevor eine solche Ausschlussentscheidung getroffen wird, führt GLS Investments in der Regel einen intensiven Engagement-Prozess durch. Dabei tritt das Team in den direkten Dialog mit dem Unternehmen, um eine nachhaltige Ausrichtung anzustoßen und notwendige Kurskorrekturen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2025 (01.10.2024–30.09.2025) hat GLS Investments 60 Engagements mit investierten Unternehmen geführt – viele davon mit positivem Ergebnis.

Ein besonderes Merkmal einiger GLS-Fonds ist die Nutzung der Einnahmen für Spenden. So fließt etwa ein Teil der Einnahmen des GLS Bank Klimafonds (ISIN Retail-Tranche: DE000A2DTNA1, ISIN Insti-Tranche: DE000A2DTNB9) in gemeinnützige Klimaschutzspenden. Insgesamt summierten sich Spenden für gemeinnützige Zwecke aus Fondseinnahmen in vier Publikumsfonds im Geschäftsjahr 2025 auf 480.000 Euro. Es wurden damit 32 Projekte unterstützt.

Durch ihre Mitgliedschaft in Netzwerken wie der Sustainable Banking Coalition (SBC) engagiert sich die GLS Investments gemeinsam mit der GLS Bank für eine aktive Interessenvertretung auf EU‑Ebene im Bereich nachhaltiger Finanzen. Zuletzt haben beide Parteien zusammen mit der SBC ein Positionspapier zur geplanten Reformierung der EU-Offenlegungsverordnung veröffentlicht, in dem sie Stellung zum Entwurf der EU-Kommission beziehen.

Karsten Kührlings, Geschäftsführer der GLS Investment Management GmbH: „Wir freuen uns, dass analog zur guten Geschäftsentwicklung der GLS-Gruppe auch die GLS Investments auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken kann. Dieser Erfolg demonstriert, dass auch in einem herausfordernden Marktumfeld mit einem hohem Nachhaltigkeitsanspruch eine auskömmliche Rendite für unsere Anleger erzielt werden kann. Das ist eine dreifache Win-Win-Situation für die Umwelt, die Investoren und die Unternehmen gleichermaßen. Wir sind davon überzeugt, dass langfristig nur diejenigen Unternehmen tragfähig sind, die bereits heute im Sinne einer sozial-ökologischen Transformation wirtschaften.“

2026 will die GLS Investments ihr Kapital weiterhin gezielt dort einsetzen, wo es sozial-ökologisch am dringendsten benötigt wird. Ein Schwerpunkt liegt auf dem konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien, deren Bedeutung durch Digitalisierung, KI und Elektromobilität weiter steigt. Die ELTIF‑2.0‑Reform eröffnet dabei erstmals auch Privatanlegern einen erleichterten Zugang zu großvolumigen Energieprojekten. Mit dem neuen GLS ELTIF – Energieinfrastruktur Fonds erweitert die GLS Investments ihr Angebot um ein Anlageprodukt, das direkt in europäische Wind‑ und Solarparks sowie innovative Speicherlösungen investiert. Der Fonds ist verfügbar in speziellen Tranchen für Privatkund*innen, vermögende Privatkund*innen und Institutionelle (u.a. ISIN Retail-Tranche: LU3000447297). Anlegende profitieren von einem strukturell wachsenden Markt, stabilen Rahmenbedingungen und über 35 Jahren GLS Erfahrung in der Finanzierung erneuerbarer Energien – für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Geldanlage.

Über GLS Investments

Die GLS Investment Management GmbH, kurz GLS Investments, entwickelt als 100-prozentige Tochter der GLS Bank nachhaltige Fondskonzepte und betreut diese unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten. Sie gehört zu den strengsten Akteuren am Markt und ist verantwortlich für das GLS Anlageuniversum, das auf Basis eines mehrstufigen, integrierten sozial-ökologischen Auswahlprozesses erfolgt. Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanzspezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die von der GLS Investments betreuten Investmentfonds investieren aktuell rund 1,6 Milliarden Euro in Unternehmen und Länder, die eine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten und nachhaltige Entwicklung fördern (Stand Februar 2026).



