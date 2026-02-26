EQS-News: HPW Metallwerk investiert in neue UPCAST®-Anlage und stärkt technologische Führungsrolle in der Kupferverarbeitung

Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Zukunftsweisende Investition in Nachhaltigkeit, Qualität und Effizienz

Inbetriebnahme der neuen UPCAST®-Anlage im April

Linz, 26. Februar 2026 – Die HPW Metallwerk GmbH (HPW), ein Hersteller von Hochleistungskupferdrähten für die Industrie, setzt einen weiteren Meilenstein in der technologischen Weiterentwicklung seines Unternehmens: Mit der Inbetriebnahme einer neuen UPCAST®-Anlage im April erweitert HPW seine Produktionskapazitäten für hochwertige Kupfer-Gießwalzprodukte und stärkt damit nachhaltig seine Position als zuverlässiger Partner der Industrie.

Die neue Anlage basiert auf dem bewährten UPCAST®-Verfahren (Upward Continuous Casting), einem besonders energieeffizienten und qualitativ hochwertigen Prozess zur Herstellung von sauerstofffreiem Kupfer höchster Reinheit. Dieses Verfahren ermöglicht eine exzellente Oberflächenqualität, homogene Gefügestrukturen sowie hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften der erzeugten Kupferprodukte.

Mit der Investition reagiert HPW gezielt auf die steigenden Qualitätsanforderungen in Branchen wie der Automobilindustrie und erneuerbare Energien. Die neue UPCAST®-Anlage erlaubt die Produktion von Kupferquerschnitten mit nochmals verbesserten Toleranzen und Materialeigenschaften – ideal für Anwendungen, bei denen Reinheit und Performance entscheidend sind. Neben der Qualitätssteigerung bringt die neue Anlage auch eine signifikante Erweiterung der Produktionskapazität und eine Erhöhung der Fertigungstiefe.

Das UPCAST®-Verfahren zeichnet sich durch einen besonders niedrigen Energieverbrauch und minimale Materialverluste aus. Durch den Einsatz von Recyclingmaterial kann zudem der Anteil an wiederverwendetem Kupfer deutlich erhöht werden. Die neue Anlage unterstützt somit auch die Nachhaltigkeitsstrategie von HPW, Ressourcen effizient einzusetzen und den ökologischen Fußabdruck der Produktion weiter zu reduzieren. Mit dieser Investition bekräftigt HPW sein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort sowie zur kontinuierlichen technologischen Innovation.

Dr. Ewald Koppensteiner, CEO: „Diese Investition ist ein klares Signal an unsere Kunden und Partner: Wir investieren konsequent in modernste Technologien, um auch in Zukunft höchste Qualitätsstandards, Zuverlässigkeit und Innovationskraft zu garantieren. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit sind bei HPW keine Schlagworte, sondern gelebte Praxis und wir erfüllen mit dieser Investition zentrale Forderungen unserer Kunden – insbesondere im Bereich der E-Mobilität.“

Über HPW

HPW, High Performance Wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren und das Schnellladen in der E-Mobility. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden – darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer – in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. www.hpwires.com

Kontakt hpw Metallwerk GmbH:

Franziska Pfaffelmaier

Head of Marketing & Corporate Communication

Tel. +43 732 30 72 70 - 2283

f.pfaffelmaier@hpwires.com



