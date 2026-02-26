EQS-News: Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Personalie

Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG

Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat Karl Gernandt mit sofortiger Wirkung zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Er folgt damit auf Michael Behrendt, der dem Amt des Vorsitzenden aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht nachkommen kann. Michael Behrendt bleibt ordentliches Mitglied des Aufsichtsrats.

Unberührt von dieser Entscheidung bleiben die außerordentlichen Verdienste von Michael Behrendt, dessen Rückkehr in den Vorsitz des Aufsichtsrats von allen Mitgliedern nach vollständiger Genesung ausdrücklich erwünscht ist. Der Aufsichtsrat wird hierüber zu gegebener Zeit beraten.

Mit der Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes hat Karl Gernandt sein Mandat als Vorsitzender des Prüfungs- und Finanzausschusses an Oscar Eduardo Hasbún Martínez übergeben, der seit dem Jahr 2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG ist.

Darüber hinaus ist Francisco Pérez Mackenna als Vertreter der Anteilseigner von CSAV zum 1. Februar 2026 auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Ihm folgt seit dem 13. Februar 2026 Macario Valdés Raczynski, der als neues Mitglied des Aufsichtsrats durch das Amtsgericht Hamburg bestellt wurde.

Mit einer Flotte von 305 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,8 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 130 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 22 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

